Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус

09:17, 04 февраля 2022, ПАИ

Объем продаж тестов для определения коронавируса в российских аптеках увеличился за первые три недели 2022 года в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 106,9 млн рублей. Об этом говорится в данных DSM Group, пишет ТАСС.

За первую неделю 2022 года было продано тестов на 11,2 млн рублей (за аналогичный период прошлого года - на 5,9 млн рублей), за вторую неделю - на 28,3 млн рублей (6,3 млн рублей), за третью неделю - на 67,5 млн рублей (5,5 млн рублей). Таким образом, в первую неделю объем продаж вырос на 88%, во вторую - в 4,5 раза, в третью - более чем в 12 раз.

Объем продаж тестов в натуральном выражении за первые три недели января текущего года возрос почти в пять раз - до 48,1 тыс. упаковок. В частности, за первую неделю было продано 5,5 тыс. упаковок, за вторую - 13,9 тыс., за третью - 28,7 тыс. Для сравнения - за первые три недели прошлого года было реализовано около 10,1 тыс. тестов, в том числе 3,3 тыс. за первую неделю, 3,6 тыс. за вторую и 3,1 тыс. за третью. Таким образом, в первую неделю 2022 года объем продаж в натуральном выражении вырос в годовом исчислении на 66,1%, во вторую - почти в четыре раза, в третью - более чем в девять раз.