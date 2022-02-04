В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах из магазинов
3 февраля в 10:45 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел бутылку вина, при этом не заплатив за неё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомстваю
В этот же день в 17:00 в магазине на улице Первомайской сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 56-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
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