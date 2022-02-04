Псковичи могут принять участие в онлайн-квесте по истории пожарной охраны

09:55, 04 февраля 2022, ПАИ

Псковичи могут принять участие в онлайн-квесте «Знатоки истории пожарной охраны», посвященном 130-летию со дня образования Российского пожарного общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Конкурс проводит Всероссийское добровольное пожарное общество при поддержке МЧС России. Задания будут давать 1-2 раза в месяц с января по май 2022 года. Участники конкурса дистанционно ответят на различные вопросы по истории пожарной охраны. Каждый квест будет проводиться в онлайн-формате в течение 100 часов на платформе портала «Пожарно-техническая выставка», проходить задания можно в любое удобное время в рамках общих сроков проведения.

Участие в конкурсе возможно как одному, так и в команде до пяти человек. К участию в конкурсе допускаются все желающие, возраст не ограничен. Для участия необходимо зарегистрироваться. Победители и призеры конкурса, в зависимости от занятого ими места, будут награждены ценными подарками, дипломами и почетными грамотами. Каждый конкурсант получит сертификат участника.