На 67% заняты ковидные койки в Псковской области

15:13, 04 февраля 2022, ПАИ

Ковидный коечный фонд в Псковской области занят лишь на 67%, основную долю нагрузки на себя взяло амбулаторное звено. Об этом на заседании оперштаба 4 февраля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, такие особенности требуют обновлённой тактики противодействия заболеванию, которая позволит выдержать пиковую нагрузку.

Он подчеркнул, что штамм омикрон стремительно распространяется по региону и эпидситуация быстро меняется. По этой причине заседания оперштаба проводятся еженедельно, чтобы оперативно реагировать на вызовы.

«Если неделю назад мы фиксировали порядка 200-220 случаев в сутки, то сейчас это уже почти 370. Очевидно, что это далеко не предел. Как и прогнозировалось, омикрон выдавливает другие штаммы и заражает всё больше людей. Пока мы не видим признаков скорого снижения уровня заболеваемости. Показатели говорят сами за себя: на данный момент на стационарном и амбулаторном лечении впервые за всё время противодействия пандемии находится более 6 тысяч человек. С такими цифрами мы ещё не сталкивались», - констатировал Михаил Ведерников.

Однако, отметил губернатор, при всех опасностях нового штамма он куда реже дельты приводит к ковидной пневмонии и необходимости стационарного лечения.