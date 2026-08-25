О популярности дежурных групп в детских садах рассказал замглавы администрации Пскова

17:38, 25 августа 2026, ПАИ

Насколько востребованы среди родителей дежурные группы в детских садах, рассказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

«Дежурные группы впервые появились в детских садах пару лет назад в качестве эксперимента. Они создаются по заявкам родителей – кто-то работать начинает раньше, но это единичные случаи, чаще всего люди не попадают к завершению. Такие дежурные группы создаются и показывают свою хорошую эффективность. У родителей отпадает необходимость искать няню, просить родственников – есть услуга дежурной группы и возможность ею воспользоваться. На сегодняшний день мы готовы по заявкам родителей эту практику расширять», – подчеркнул он.

По словам Геннадия Иойлева, возможность создания дежурной группы зависит от размеров детского сада. «Например, есть сады с небольшим количеством детей, тут 6-12 заявок, и мы готовы рассматривать вопрос по созданию группы», – отметил замглавы администрации города.

Он также добавил, что такие группы начинают работать с 18-19 часов, а в самой группе есть дежурный воспитатель, который работает с детьми.

Ранее сообщалось, что в российских детских садах с 1 сентября 2026 года начнут действовать новые рекомендации Минпросвещения. Они затронут музыкальный репертуар, занятия с детьми, оформление групп и взаимодействие педагогов с родителями.