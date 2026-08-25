Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

В муниципалитетах Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после непогоды. В Красногородском округе, как сообщила глава Валентина Понизовская, без электроснабжения остаются более 40 населённых пунктов, есть частичные отключения в посёлке.

Фото из канала Олега Майорова

«Ситуация с восстановлением электроснабжения остаётся непростой. <...> Для устранения последствий аварии задействовано пять бригад – электрики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», – отметила Понизовская.

В Невельском округе, по данным главы Олега Майорова, без электроэнергии остаются 24 населённых пункта.

«Работают четыре бригады энергетиков и шесть единиц техники. К сожалению, погода не даёт в полной мере производить аварийно-восстановительные работы, но наши энергетики делают всё возможное. В первую очередь идёт восстановление магистральных линий, потом будут отрабатываться локальные подключения», – подчеркнул глава муниципалитета.

Фото из канала Натальи Фёдоровой

В Псковском округе, как отметила глава Наталья Фёдорова, электричество отсутствует в 44 населённых пунктах. По сравнению с предыдущими сутками число жителей, ожидающих восстановления, уменьшилось, а число деревень возросло из-за ночных обильных ливней с локальным усилением ветра.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 14 бригад энергетиков (48 человек, 15 единиц техники), также работают коммунальщики и дорожники по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Стругокрасненском районе без электричества остаются 54 населённых пункта, для устранения последствий аварии задействовано семь бригад, сообщил глава Александр Волков. Он подчеркнул, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков из Ленобласти пришли на помощь коллегам в Псковском округе. Также жителям региона сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ в Пыталовском, Палкинском и Новоржевском районах, а также в Великих Луках.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 августа 2026

Соглашение с партнёрами из Уханя заключил ПсковГУ
25 августа 2026

В Пскове открыт набор в центре «Воин»
25 августа 2026

Цифровизацию избирательного процесса обсудили в Корпоративной академии правительства Псковской области
25 августа 2026

Столетний юбилей отметила ветеран Зинаида Попова из Псковского округа
25 августа 2026

На выставке «Россия начинается здесь» прошли презентации четырёх муниципалитетов Псковской области
25 августа 2026

Дмитрий Яковлев ответил на вопросы участников форума «Россия начинается здесь»
25 августа 2026

О подготовке школ и детсадов в Пскове к 1 сентября поговорили на «Серебряном дожде»
25 августа 2026

Ремонт сразу двух участков завершили в Островском и Пыталовском районах по нацпроекту

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...