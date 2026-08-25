В Псковской области продолжают восстанавливать электроснабжение после шторма

17:43, 25 августа 2026, ПАИ

В муниципалитетах Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после непогоды. В Красногородском округе, как сообщила глава Валентина Понизовская, без электроснабжения остаются более 40 населённых пунктов, есть частичные отключения в посёлке.

«Ситуация с восстановлением электроснабжения остаётся непростой. <...> Для устранения последствий аварии задействовано пять бригад – электрики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», – отметила Понизовская.

В Невельском округе, по данным главы Олега Майорова, без электроэнергии остаются 24 населённых пункта.

«Работают четыре бригады энергетиков и шесть единиц техники. К сожалению, погода не даёт в полной мере производить аварийно-восстановительные работы, но наши энергетики делают всё возможное. В первую очередь идёт восстановление магистральных линий, потом будут отрабатываться локальные подключения», – подчеркнул глава муниципалитета.

В Псковском округе, как отметила глава Наталья Фёдорова, электричество отсутствует в 44 населённых пунктах. По сравнению с предыдущими сутками число жителей, ожидающих восстановления, уменьшилось, а число деревень возросло из-за ночных обильных ливней с локальным усилением ветра.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 14 бригад энергетиков (48 человек, 15 единиц техники), также работают коммунальщики и дорожники по распиловке и уборке упавших деревьев.

В Стругокрасненском районе без электричества остаются 54 населённых пункта, для устранения последствий аварии задействовано семь бригад, сообщил глава Александр Волков. Он подчеркнул, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков из Ленобласти пришли на помощь коллегам в Псковском округе. Также жителям региона сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ в Пыталовском, Палкинском и Новоржевском районах, а также в Великих Луках.