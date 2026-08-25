Сезон осенней вспашки начался у аграриев в Псковской области
Сезон осенней вспашки земли начался в Псковской области. В частности, в Бежаницком районе, на сегодняшний день вспахано более 800 гектаров. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщила глава округа Елена Иванова.
По её словам, глубокая вспашка позволяет эффективно заделать пожнивные остатки и улучшить структуру почвы, а также является лучшим способом сохранить влагу и накопить её к весеннему севу. Кроме того, зимнее промерзание пластов естественным образом оздоравливает землю.
«Многие думают, что с окончанием жатвы сельская жизнь замирает до весны. Но настоящий аграрий знает: урожай следующего года закладывается именно сейчас», – отметила Елена Иванова.
Работы на полях выполняют механизаторы на мощных энергонасыщенных тракторах. Глава округа отметила, что именно от их мастерства, чутья и выносливости сейчас зависит будущий урожай.
Напомним, о начале полевых работ в Бежаницком округе глава муниципалитета сообщила в середине апреля.
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