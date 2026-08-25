Движение на участке улицы Юбилейной временно ограничат в Пскове

18:19, 25 августа 2026, ПАИ

Движение транспорта на участке улицы Юбилейной от Мирной до Комдива Кирсанова (Дом офицеров) ограничат в Пскове 27 и 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Перекрытие вводится с 21:00 до 06:00. На данном участке планируются работы по восстановлению изношенных слоёв асфальта.

При этом автобусное движение на участке остаётся без изменений.

Ранее сообщалось, что Октябрьский проспект частично перекрыли в Пскове на неделю.