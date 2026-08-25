Движение на участке улицы Юбилейной временно ограничат в Пскове
Движение транспорта на участке улицы Юбилейной от Мирной до Комдива Кирсанова (Дом офицеров) ограничат в Пскове 27 и 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Перекрытие вводится с 21:00 до 06:00. На данном участке планируются работы по восстановлению изношенных слоёв асфальта.
При этом автобусное движение на участке остаётся без изменений.
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