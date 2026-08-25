Геннадий Иойлев: Очередей в детские сады Пскова нет

17:30, 25 августа 2026, ПАИ

О доступности детских садов для детей всех младших возрастов рассказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 августа.

«Очереди в детские сады нет. Есть в некоторых детских садах переполненность, но это связано с условиями застройки, в частности, на дальнем Завеличье и дальнем Запсковье. В этих случаях мы предлагаем места в учреждениях в шаговой доступности», – отметил он.

Также, по словам замглавы администрации Пскова, родители могут отдать ребёнка в ясельные группы, начиная с полутора лет.

«У нас все заявки родителей удовлетворены. Здесь ситуация схожая с дежурными группами – в зависимости от того, сколько у нас есть заявок и как родители пожелают, готовы ли они свою бусинку в полтора года отдавать в чужие руки, что называется, или мама ещё хочет побыть с ребёнком до достижения трёх лет. Но в рамках адаптации, привыкания, половины дня пребывания в дошкольном учреждении, у нас на сегодняшний день все заявки по детям до трёх лет удовлетворены», – сказал он.

Всего такие группы сформированы более чем в 20 учреждениях дошкольного образования, добавил Геннадий Иойлев.