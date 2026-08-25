Более 30 псковичей заболели кишечными инфекциями за неделю

17:34, 25 августа 2026, ПАИ

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Псковской области за неделю с 17 по 23 августа оказалась ниже уровня среднего многолетнего показателя, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

За этот период зарегистрировано 32 случая. В управлении отметили, что ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, а также групповыми случаям инфекционных заболеваний остаётся на контроле ведомства.

Специалисты рекомендуют псковичам соблюдать личную гигиену: мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, а также после посещения туалета. На кухне важно поддерживать чистоту – не допускать появления мух и тараканов. Овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно мыть перед едой.

В Псковской области готовятся к сезонному подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом. С приближением осени холодное время года создаёт благоприятные условия для активной циркуляции острых респираторных вирусных инфекций, предупредили врачи Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область поступило более двух тысяч доз вакцины против пневмококковой инфекции.