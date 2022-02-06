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Общество

Более 4 млн потратят в Псковской области на отлов и временное содержание бездомных собак

В этом году на отлов и временное содержание собак из бюджета Псковской области выделено 4 миллиона 317 тысяч рублей. Об этом «АиФ-Псков» сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Этих средств хватит на 500 животных. Председатель комитета заверила, что на протяжении последних четырёх лет финансирования, рассчитанного на такое количество собак, было достаточно. На эти деньги зоозащитники отлавливают животных, прививают от бешенства, стерилизуют, чипируют, а затем выпускают или оставляют в приюте.

В целом же в Псковской области, как заявила Вера Баданина, по сравнению с другими регионами ситуация в части бездомных животных относительно благополучная.

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