Из-за волны коронавируса в Псковской области изменится алгоритм работы выездных медбригад

15:15, 04 февраля 2022, ПАИ

Из-за волны коронавируса и распространения нового штамма омикрон в Псковской области изменится алгоритм работы и состав выездных бригад медиков, сообщил на заседании оперштаба 4 февраля губернатор Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что необходима глубокая перестройка методики работы амбулаторно-поликлинического звена в соответствии с новыми вызовами.

«Необходимый комплекс мероприятий мы предварительно проработали. В том числе нам предстоит изменить алгоритм работы и состав выездных бригад медиков, организовать сортировку вызовов на амбулаторном этапе, обеспечить круглосуточную работу и доукомплектование кадрами горячей линии 112. Подробнее обо всех мерах доложит Марина Валерьевна [Гаращенко, председатель регионального комитета по здравоохранению. - ПАИ]. Считаю крайне важным эти предложения принять решением оперативного штаба», - отметил Михаил Ведерников.