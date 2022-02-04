Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля

15:18, 04 февраля 2022, ПАИ

Школы Пскова и Псковского района выйдут с дистанционки 7 февраля, школы в Великих Луках и Великолукском районе - 14 февраля, сообщил на заседании оперативного штаба 4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В этой части дополнительных решений пока не нужно. Но мы будем внимательно мониторировать ситуацию и в случае необходимости примем дополнительные меры», - заверил глава региона.

При этом, по его словам, нужен целый комплекс дополнительных мер для стационарных учреждений социального обслуживания, который будет включать усиленное медицинское наблюдение за здоровьем пациентов и отработку алгоритмов по разворачиванию «красных зон» внутри учреждений.