Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля
Школы Пскова и Псковского района выйдут с дистанционки 7 февраля, школы в Великих Луках и Великолукском районе - 14 февраля, сообщил на заседании оперативного штаба 4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В этой части дополнительных решений пока не нужно. Но мы будем внимательно мониторировать ситуацию и в случае необходимости примем дополнительные меры», - заверил глава региона.
При этом, по его словам, нужен целый комплекс дополнительных мер для стационарных учреждений социального обслуживания, который будет включать усиленное медицинское наблюдение за здоровьем пациентов и отработку алгоритмов по разворачиванию «красных зон» внутри учреждений.
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