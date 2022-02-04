С 5 февраля псковские пенсионеры начнут получать проиндексированные до 8,6% пенсии

10:14, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Вместе с пенсией за февраль псковичи получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. При этом выплаты будут начислены автоматически, обращаться никуда не нужно.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% - выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.

В среднем страховая пенсия по старости увеличилась на 1383 рубля в месяц, её средний размер теперь составляет 17 567 рублей.