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Общество

Водителей-новичков предлагают лишать прав после трёх ДТП

Если водитель-новичок совершил три и более ДТП, это может стать основанием для лишения его водительских прав, считает первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Эту идею он изложил в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову, пишет РИА Новости.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его права подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — пишет Петров.

По словам общественника, молодые и неопытные водители представляют особую опасность на дорогах. «Многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные права, начинают безответственно гонять и становиться виновниками ДТП», — отметил Петров.

Он выразил сожаление по поводу того, что в ПДД фактически не регламентируется статус «молодого автолюбителя». «А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за свое поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью», — добавил Петров.

Он подчеркнул, что предлагаемое им нововведение сможет стать дополнительным стимулом к спокойному и ответственному вождению, а также отсечет неопытных лихачей, пренебрегающих безопасностью на дорогах.

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