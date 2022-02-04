Анастасия Повторейко рассказала о поражении вестибулярной системы на фоне коронавируса

10:29, 04 февраля 2022, ПАИ

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О поражении вестибулярной системы на фоне коронавируса рассказала главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«Коллеги национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) выявили, что при заражении омикрон-штаммом происходит поражение вестибулярной системы. Носят характер «уходящих и приходящих» симптомов», – рассказала медик.

Также она обратила внимание на необходимость соблюдения постельного режима и важность контроля артериального давления. «При стойких и непроходимых симптомах могут потребоваться дополнительные методы исследования», – отметила она.