Владимир Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. В программе визита главы государства участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.
Путин обсудит с лидером КНР международную проблематику, также они сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.
Напомним, 4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.
В связи с санкциями российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из концерта Петра Чайковского.
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