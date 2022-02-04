Владимир Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпиады

10:30, 04 февраля 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин. В программе визита главы государства участие в церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав двух стран пройдет до начала церемонии открытия Игр, которая состоится в 15:00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноценный, полноформатный характер.

Путин обсудит с лидером КНР международную проблематику, также они сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничество, космосе и других.

Напомним, 4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

В связи с санкциями российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и в их честь не прозвучит государственный гимн, вместо него используют фрагмент из концерта Петра Чайковского.

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