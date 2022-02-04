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Общество

В Псковской области объявлен конкурс на лучшие произведения в сферах культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения ОКН

Комитет по культуре Псковской области объявил о начале конкурса на соискание премии администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Порядок предоставления документов, а также общая информация о проведении конкурса изложена в постановлении администрации Псковской области «О премиях администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия».

Выдвижение произведений на соискание премий осуществляется творческими ассоциациями (союзами) или иными творческими организациями, общественными организациями (объединениями), редакциями средств массовой информации.

Произведение, выдвигаемое на соискание премий, должно соответствовать ряду критериев. В частности, оно должно быть обнародовано (впервые опубликовано, выпущено в свет) в соответствии с положениями статьи 1268 Гражданского кодекса РФ не менее чем за один календарный год до дня направления обращения о выдвижении произведения на соискание премии.

В произведении не должны содержаться мотивы экстремизма, насилия, жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, оскорбления чувств верующих, классовой и иной исключительности или нетерпимости, а также содержаться информация, которая может причинить вред здоровью.

Ежегодно в рамках конкурса будет присуждаться не более семи премий.

Заявки на конкурс принимаются до 10 февраля 2022 года включительно. Оценивать работы будет специальная комиссия согласно установленным критериям.

Документы и материалы необходимо направлять в комитет по адресу: Конная улица, дом 2, Псков, 180007.

Контактное лицо: Антонова Ирина Андреевна, консультант отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области (телефон 8 (8112) 29-98-88 (доб.148).

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