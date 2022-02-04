Мастер-классы от столичных профессионалов войдут в программу конкурса «Центр талантов» в Пскове

11:04, 04 февраля 2022, ПАИ

Мастер-классы от профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга войдут в программу конкурса «Центр талантов» - 2022, который пройдет в Пскове в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме офицеров.

Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик Виктор Шершнев (Москва) проведет круглый стол «Умение вырабатывать эстетический, объективный подход к анализу хореографического произведения. Анализ достоинств и недостатков собственных работ и работ своих коллег».

От режиссера, хореографа Сергея Медведева (Санкт-Петербург) состоится мастер-класс на тему «Техника современного танца. Работа с полом, весом, пространством».

Певица, педагог по вокалу Ирина Коробушкина (Санкт-Петербург) проведет мастер-класс по подготовке вокалистов к конкурсным выступлениям, вокальной технике и особенностям репертуара, а также занятия по совершенствованию практического мастерства в пластической выразительности и сценическом имидже.

В состав жюри конкурса входят композитор, поэт Дмитрий Воскресенский (Санкт-Петербург) и композитор, инструменталист Константин Шаханов (Санкт-Петербург).

В 2021 году прошел 1-й Открытый региональный конкурс искусств «Центр талантов» - 2021, посвященный 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского, в котором приняли участие 94 коллектива и солиста общей численностью более 450 человек.

В 2022 году Фестиваль искусств «Центр талантов» на ветрах истории и современности» - 2022», актуализированный темой популяризации нематериального культурного наследия Псковской области, проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс состоится 8-10 апреля на базе Дома офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, 5)

Подать заявку на конкурс можно здесь.