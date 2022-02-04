Более 388 млн человек в мире заразились COVID-19

11:07, 04 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 4 февраля в мире зарегистрировано 388 645 997 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 731 945 человек. Количество выздоровевших – 308 078 472.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 77 150 412. В этой стране от коронавируса умерло 920 829 человек, выздоровело – 47 313 736.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболели 12 284 564 человека, 10 390 732 пациента выздоровело, 333 357 – умерло.