Пскович похитил у родственницы своего знакомого два золотых кольца

11:18, 04 февраля 2022, ПАИ

Пскович похитил у родственницы своего знакомого два золотых кольца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе из дома в деревне Неелово у местной жительницы были похищены два золотых кольца, которые она оставила без присмотра. Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили личность подозреваемого, им оказался безработный 39-летний пскович. Как выяснилось, обвиняемый неоднократно бывал в гостях у родственника потерпевшей, который проживает с ней в доме. Воспользовавшись случаем, пскович прибрал к рукам золотые изделия женщины, лежавшие в шкатулке. Похищенное он сдал в ломбард.

Подозреваемый признался в совершении преступления. В настоящее время проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.