Контрабанду сигарет на 4 млн рублей пресекли в Псковской области

11:20, 04 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Российской Федерации крупной партии табачных изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Невельском районе пограничники остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль «Форд», в багажном отсеке которого обнаружили порядка 78 тысяч пачек сигарет. Товарно-сопроводительные документы на перевозимый груз у водителя отсутствовали.

По предварительной оценке, стоимость задержанной партии сигарет составила порядка 4 миллионов рублей.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. За нарушение режима государственной границы водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.