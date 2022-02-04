Михаил Ведерников призвал организовать системную работу для борьбы с борщевиком

11:20, 04 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по борьбе с распространением на территории региона борщевика Сосновского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В прошлом году финансирование мероприятий увеличено до 10 млн рублей. Еще 2 млн рублей по поручению губернатора были направлены для уничтожения сорняка на участках многодетных семей. За счет этого удалось увеличить площадь обработки практически в 2 раза - до более 600 га.

Сельхозпроизводители также увеличивают площадь обработки своих территорий от борщевика — показатель за прошлый год достиг 1,9 тыс. га.

«Это в целом неплохо, но эффект недостаточный. Нужно отметить, что обработка не всегда проводилась в подходящее для этого время», — отметил глава региона.

Обращаясь к участникам совещания, Михаил Ведерников подчеркнул, что для региона проблема распространения сорного растения острая. Ежегодно занимаемая им площадь увеличивается на 5–10%. При этом борщевик захватывает не только поля, но и общественные территории. Жители региона оставляют сотни обращений в соцсетях и простят принять меры.

«Их тревога понятна. Борщевик способен вызывать сильные ожоги. Нередко их получают дети», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Растение, по словам Михаила Ведерникова, наносит значительный вред природе и биоразнообразию: борщевик, согласно исследованиям, способен вытеснить с территории до 80% видов растений и животных. Оно также несет серьезный экономический ущерб, оказывая влияние на сферы сельского хозяйства, туризма.

«Нужно признать, что на настоящий момент борьба с сорняком не дает необходимого результата. Чтобы решить эту проблему, нужна системная работа, которую все уровни власти должны вести синхронно и с пониманием дела», — подчеркнул губернатор и добавил, что к решению вопроса необходимо применять новые подходы.

По итогам докладов вице-губернатора Нинель Салагаевой и руководителей региональных управлений Россельхознадзора и Росреестра была отмечена низкая вовлеченность глав районов, а также слабая организация работы по земельному контролю в муниципалитетах.

«Прежде всего, необходимо закрепить персональную ответственность глав муниципалитетов за недопущение роста борщевика на вверенной территории», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что борьба с сорняком до снятия остроты вопроса будет одним из критериев оценки работы районных команд.

В качестве дополнительных инструментов анонсировано проведение для муниципальных специалистов курсов повышения квалификации в части земельного надзора, а также проведение семинаров по правоприменительной деятельности.

Отдельно Михаил Ведерников подчеркнул, что с Псковским областным Собранием депутатов будет проработан вопрос изменения регионального законодательства в части усиления ответственности собственников земель за разрастание на них борщевика.

«Либо земля нужна. В таком случае обычно обеспечен порядок. Либо земля пустует, и ее владельца можно мотивировать только штрафами. В Псковской области таких участков хватает. Они зарастают борщевиком и наносят серьезный ущерб добросовестным фермерам», - обратил внимание губернатор.

Еще один момент, на который необходимо обратить внимание, – сроки обработки земель.

Губернатор поставил задачу в ближайшее время разработать дорожную карту и разыграть все конкурсы в течение двух месяцев. К этому времени комитет по транспорту и дорожному хозяйству также должен определить места обработки обочин дорог от сорного растения.

«Провести мероприятия необходимо в мае», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что для удобства территории надо распределить между ответственными лицами, которые бы следили за выполнением работ.

Особое внимание губернатор обратил на то, что проводимые мероприятия должны по итогу сократить площадь произрастания борщевика, а не сдерживать его распространение. Поэтому он поручил детально проанализировать запланированные объемы обработки текущего года (более 760 га) и сопоставить с десятипроцентным ростом площади распространения борщевика. При недостаточности принимаемых мер на обработку большего количества земель будут выделены дополнительные средства.

При поддержке регионального парламента также планируется поднять на федеральном уровне вопрос о разработке целевой программы по борьбе с борщевиком.

«Мы учтем все предложения, которые будут предоставлены. У нас уже есть перечень мероприятий на ближайшее время, и его необходимо реализовать. Скоро проведем большое совещание с участием представителей муниципалитетов, чтобы сориентировать коллег», - подытожил губернатор Михаил Ведерников и призвал всех участников процесса к конструктивной работе.