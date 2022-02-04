Восемь месяцев лишения свободы получил угрожавший убить сожительницу пскович

11:25, 04 февраля 2022, ПАИ

Восемь месяцев лишения свободы получил угрожавший убить сожительницу 43-летний пскович, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

27 июня 2021 года подсудимый, находясь в квартире со своей сожительницей, приставил к её шее нож и заявил, что намерен убить женщину. Потерпевшая восприняла угрозу реально.

Приговором мирового судьи судебного участка № 31 г. Пскова с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.