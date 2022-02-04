Глава Минздрава сообщил о завершении регистрации вакцины «Спутник V»

11:29, 04 февраля 2022, ПАИ

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Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» получила постоянную регистрацию, на данный момент исследование завершено, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Ранее вакцина была зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном постановлением правительства РФ, после проведения первой-второй фазы клинических исследований. Согласно исследованиям Центра им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность вакцины «Спутник-V» даже в условиях постоянно меняющихся штаммов составляет не менее 70%.

В Псковской области первым компонентом вакцины привиты уже 284 982 человека. Завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции уже 278 317 человек. Кроме того, еще 40 512 человек прошли ревакцинацию.