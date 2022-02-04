В Пушкиногорском районе продолжается капитальный ремонт моста по нацпроекту

11:36, 04 февраля 2022, ПАИ

Продолжается капитальный ремонт моста через реку Великую на 9-м км автомобильной дороги Пушкинские Горы — Рождество — Велье в Пушкиногорском районе. Масштабный капитальный ремонт инженерного сооружения проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Выполнением работ занимается ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Основная задача капитального ремонта — полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста. Длина участка капремонта составляет 362 м, из них длина пятипролетного сооружения более 125 м.

Подрядная организация уже провела целый комплекс работ. Так, на сегодняшний день отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие, на одной стороне моста произведен разбор межбалочных швов, перильного и барьерного ограждения, забетонированы подферменные площадки на опорах.

Сейчас идет ремонт устоев моста и промежуточных опор.

В дальнейшем подрядчик заменит мостовое полотно, межбалочные швы, выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию, слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, сделает дренажную систему, лестничные сходы, смонтирует перильное и барьерное ограждения. На подъездах к мосту полностью заменит дорожную одежду, выполнит устройство системы водоотведения, отсыпку и укрепление конусов.

По контракту мост должен быть отремонтирован до 30 ноября 2023 года.