Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:39, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 457 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 76 947 человек, выздоровело 71 487 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.