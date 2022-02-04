Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Санаторий «Хилово» приглашает школьников на каникулы

С 1 февраля началась продажа путевок на дни школьных каникул в санаторий «Хилово» со значительной скидкой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, согласно специальному предложению «Ура! Каникулы» до 20 марта можно приобрести путевки на 10 дней (с 25 марта по 3 апреля 2022 года) для детей от 4 до 16 лет по очень выгодной цене.

В стоимость путевки входит: питание, проживание, прием минеральной воды, 2 консультации врача, ЛФК индивидуальная или групповая (ежедневно), посещение лечебного бассейна (через день), ингаляции или галокамера (8 процедур), одна из ванн по показаниям: минеральная, сероводородная, жемчужная (5 процедур).

Для получения специальной цены необходимо забронировать путевку с 1 февраля по 20 марта 2022 года в отделе реализации ЛПУ «Санаторий «Хилово» по телефону, электронной почте или через официальный сайт санатория и указать ФИО сопровождающего лица.

Дети принимаются в санаторий только в сопровождении родителей или законных совершеннолетних представителей.

Взрослые приобретают санаторно-курортную путевку или путевку на оздоровление согласно прейскуранту, установленному с 8 января по 29 мая 2022 года, или по действующим специальным предложениям, включая кешбэк 20% от Ростуризма.

Стоимость детской путевки на 10 дней – от 14 400 рублей.

Справки и бронирование по телефону 8 800 250 18 65. Телефон в Пскове 8 800 100 15 35 (звонок бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЛПУ «Санаторий «Хилово». 182651, Россия, Псковская область, Порховский район, деревня Хилово, ул. Центральная, д. 1 ОРГН: 102600174502.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области
04 февраля 2022

160 подростков привились от коронавируса в Псковской области
04 февраля 2022

К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область
04 февраля 2022

Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля
04 февраля 2022

Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове
04 февраля 2022

Из-за волны коронавируса в Псковской области изменится алгоритм работы выездных медбригад

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...