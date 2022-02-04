Санаторий «Хилово» приглашает школьников на каникулы

11:49, 04 февраля 2022, ПАИ

С 1 февраля началась продажа путевок на дни школьных каникул в санаторий «Хилово» со значительной скидкой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, согласно специальному предложению «Ура! Каникулы» до 20 марта можно приобрести путевки на 10 дней (с 25 марта по 3 апреля 2022 года) для детей от 4 до 16 лет по очень выгодной цене.

В стоимость путевки входит: питание, проживание, прием минеральной воды, 2 консультации врача, ЛФК индивидуальная или групповая (ежедневно), посещение лечебного бассейна (через день), ингаляции или галокамера (8 процедур), одна из ванн по показаниям: минеральная, сероводородная, жемчужная (5 процедур).

Для получения специальной цены необходимо забронировать путевку с 1 февраля по 20 марта 2022 года в отделе реализации ЛПУ «Санаторий «Хилово» по телефону, электронной почте или через официальный сайт санатория и указать ФИО сопровождающего лица.

Дети принимаются в санаторий только в сопровождении родителей или законных совершеннолетних представителей.

Взрослые приобретают санаторно-курортную путевку или путевку на оздоровление согласно прейскуранту, установленному с 8 января по 29 мая 2022 года, или по действующим специальным предложениям, включая кешбэк 20% от Ростуризма.

Стоимость детской путевки на 10 дней – от 14 400 рублей.

Справки и бронирование по телефону 8 800 250 18 65. Телефон в Пскове 8 800 100 15 35 (звонок бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЛПУ «Санаторий «Хилово». 182651, Россия, Псковская область, Порховский район, деревня Хилово, ул. Центральная, д. 1 ОРГН: 102600174502.