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Общество

Администрация города представила к медали «За заслуги перед Псковом» режиссера Дома офицеров

Администрация  Пскова выдвинула кандидатуру режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой для награждения медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации.

Работник культуры представлена к награде за большой вклад в развитие культуры Пскова и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием.

Анна Дмитриева родилась в 1967 году. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры. Стаж ее работы в сфере культуры Пскова составляет более 28 лет. За это время она организовала и провела на высоком профессиональном уровне большое количество массовых театрализованных программ, концертов и праздников на различных площадках города Пскова и Псковской области. Имеет почетные грамоты и благодарности, в том числе ведомственные.

Представление к награждению медалью «За заслуги перед Псковом» единогласно одобрили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Окончательное решение будет принято на сессии Думы 11 февраля.

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