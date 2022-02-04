Смертность от онкологии сократилась в Псковской области в 2021 году

12:27, 04 февраля 2022, ПАИ

Смертность от онкологии сократилась в Псковской области в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

Он добавил, что более точные данные появятся в середине года.

Сейчас в регионе на учёте с онкозаболеваниями более 18 тысяч человек. В 2021 году заболеваемость достигла 495 случаев на 100 тысяч населения. «Этот показатель отражает активное выявление онкологии на приёме врача. Показатель превысил данные за 2020 год на 9%. И это хорошая статистика. Заболеваемость должна повышаться. Это означает, что специалисты работают, находят и помощь в результате оказывают вовремя», - пояснил Юров.

Он отметил, что заболеваемость среди мужчин увеличилась по сравнению с 2020 годом, но и это связано с тем, что мужчины активно посещали врачей.



