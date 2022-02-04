Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова рассказала о сроках и порядке индексации пенсий

Об индексации всех видов пенсий и социальных выплат сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственный власти Псковской области Елена Бибикова в ходе вебинара в региональном отделении партии «Единая Россия» с представителями ветеранских общественных организаций и местных отделений регионального Союза пенсионеров России в муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Она разъяснила порядок индексации пенсий по старости и пенсий пенсионерам силовых структур на 8,6% с 1 января 2022 года, а также социальных и государственных пенсий с 1 апреля.

Елена Бибикова сообщила, что с 1 февраля этого года на 8,4% индексируют размеры ежемесячных денежных выплат на уровень фактической инфляции за минувший год. Кроме того, с 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал по фактической величине инфляции за 2021 год, согласно закону, принятому в декабре минувшего года. Ранее маткапитал индексировали по прогнозному уровню инфляции.

«Еще одно нововведение, важное в том числе и для людей пенсионного возраста, — с 1 февраля доходы должников в сумме прожиточного минимума неприкосновенны для судебных приставов. — отметила Елена Бибикова. — Должнику необходимо лично обратиться с заявлением в службу судебных приставов. Однако ограничение на удержание средств не распространяется на взыскание алиментов».

Также в ходе региональной недели Елена Бибикова в общественной приемной партии «Единая Россия» в онлайн- режиме провела приемы жителей города Пскова, Великих Лук и Невельского района. Сенатор ответила на вопросы о начислении пенсий, порядке установления инвалидности проживающим в домах-интернатах, обеспечении лекарствами фельдшерско-акушерских пунктов, ремонте дошкольных учреждений, возможности оборудования спортивных площадок для инвалидов. По ряду вопросов будет проведена дополнительная работа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области
04 февраля 2022

160 подростков привились от коронавируса в Псковской области
04 февраля 2022

К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область
04 февраля 2022

Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля
04 февраля 2022

Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове
04 февраля 2022

Из-за волны коронавируса в Псковской области изменится алгоритм работы выездных медбригад

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...