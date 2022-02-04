Елена Бибикова рассказала о сроках и порядке индексации пенсий

12:14, 04 февраля 2022, ПАИ

Об индексации всех видов пенсий и социальных выплат сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственный власти Псковской области Елена Бибикова в ходе вебинара в региональном отделении партии «Единая Россия» с представителями ветеранских общественных организаций и местных отделений регионального Союза пенсионеров России в муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Она разъяснила порядок индексации пенсий по старости и пенсий пенсионерам силовых структур на 8,6% с 1 января 2022 года, а также социальных и государственных пенсий с 1 апреля.

Елена Бибикова сообщила, что с 1 февраля этого года на 8,4% индексируют размеры ежемесячных денежных выплат на уровень фактической инфляции за минувший год. Кроме того, с 1 февраля будет проиндексирован материнский капитал по фактической величине инфляции за 2021 год, согласно закону, принятому в декабре минувшего года. Ранее маткапитал индексировали по прогнозному уровню инфляции.

«Еще одно нововведение, важное в том числе и для людей пенсионного возраста, — с 1 февраля доходы должников в сумме прожиточного минимума неприкосновенны для судебных приставов. — отметила Елена Бибикова. — Должнику необходимо лично обратиться с заявлением в службу судебных приставов. Однако ограничение на удержание средств не распространяется на взыскание алиментов».

Также в ходе региональной недели Елена Бибикова в общественной приемной партии «Единая Россия» в онлайн- режиме провела приемы жителей города Пскова, Великих Лук и Невельского района. Сенатор ответила на вопросы о начислении пенсий, порядке установления инвалидности проживающим в домах-интернатах, обеспечении лекарствами фельдшерско-акушерских пунктов, ремонте дошкольных учреждений, возможности оборудования спортивных площадок для инвалидов. По ряду вопросов будет проведена дополнительная работа.