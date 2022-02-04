Фальшивые купюры изъяли в Пустошке и Пскове
Фальшивые купюры изъяли сотрудники полиции в Пустошке и Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Чаще всего поддельными бывают пятитысячные купюры, заметили в ведомстве. Так, банкноту этого номинала обнаружили 3 февраля в финансовом учреждении в Пустошке.
Ранее в одном из финансовых учреждений Пскова была выявлена фальшивая купюра достоинством две тысячи рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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