Григорий-весноуказатель наступил по народному календарю

07:00, 07 февраля 2022, ПАИ

7 февраля чествуют Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей, пишет calend.ru.

По народному календарю накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, а на Григория ждали поворота к весне. Люди говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».

Считалось, что в Григорьев день можно предсказывать погоду не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пение синиц в этот день означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о сделанном другими. О своих хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».