У псковичей чаще всего обнаруживают рак лёгких, у псковичек - рак груди

12:35, 04 февраля 2022, ПАИ

У псковичей чаще всего обнаруживают рак лёгких, у псковичек - рак груди, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

«У мужчин преобладает рак легких, предстательной железа и рак желудка. У женщин - рак молочной железы, рак кожи и меланома, а также злокачественные образования тела матки», - уточнил специалист.

По его словам, в 2020 году в Псковской области выявлено 2 830 онкозаболеваний, в 2021 году - 3075 случаев, что на 8,5% больше.