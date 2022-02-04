У псковичей чаще всего обнаруживают рак лёгких, у псковичек - рак груди
У псковичей чаще всего обнаруживают рак лёгких, у псковичек - рак груди, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.
«У мужчин преобладает рак легких, предстательной железа и рак желудка. У женщин - рак молочной железы, рак кожи и меланома, а также злокачественные образования тела матки», - уточнил специалист.
По его словам, в 2020 году в Псковской области выявлено 2 830 онкозаболеваний, в 2021 году - 3075 случаев, что на 8,5% больше.
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