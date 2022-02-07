День российского бизнес-образования отмечается 7 февраля

08:07, 07 февраля 2022, ПАИ

7 февраля отмечается День российского бизнес-образования, пишет calend.ru.

Инициатором праздника в 2017 году выступила Русская школа управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. В настоящее время к празднованию уже присоединилась Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), крупные федеральные бизнес-школы, региональные учебные центры и органы муниципального управления.

В России сфера бизнес-образования начала своё становление в начале 2000-х годов. Интенсивные экономические эксперименты 1990-х годов завершились, пришёл период стабилизации. После на рынок стали выходить новые форматы – такие как Mini MBA или «Директорские курсы», впервые представленные Русской школой управления.

Бизнес-образование сегодня – это практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание» умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности.

Главными трендами нескольких последних лет являются цифровизация, развитие soft skills (гибких, или мягких, навыков) и работа с большими объемами данных. В обучении широко используются высокие технологии.