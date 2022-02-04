В Псковской области функционируют три центра амбулаторной онкологической помощи

12:46, 04 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области функционируют три центра амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что в конце декабря в Островской межрайонной больнице открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, в Псковской области есть еще два таких центра: в Великолукском районе и в Псковской городской поликлинике. В амбулаторном центре псковичи могут попасть на первичный прием к врачу-онкологу, там оказывается полноценная терапия, хирургические вмешательства. «Если какой-то функционал в ЦАОП ограничен, например требуется серьёзное МРТ, то пациента отправляет в учреждение третьего уровня, к нам», – отметил он.

Александр Юров отметил, что количество данных центров регламентируется, цифра три – оптимальная, потому что не все соседние регионы могут похвастать филиалом. ЦАОП строят для того, чтобы пациентам территориально было удобно получать помощь. «После любой химиотерапии пациент достаточно ослаблен. У него снижены показатели крови, токсические явления после лекарственной терапии. Приехать далеко для него, честно говоря, большая проблема», – пояснил он.