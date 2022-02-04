В Пскове ищут волонтёров для работы в проекте «Солдаты Победы»

12:53, 04 февраля 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр с 2013 года принимает активное участие в проекте «Солдаты Победы», который собирает добровольцев для обработки и заполнения учётных карт в военкомате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодёжном центре, на сегодняшний день общими силами подготовлено более четырёх тысяч анкет участников Великой Отечественной войны. Волонтёров, изъявивших желание принять участие в акции, будет курировать сотрудник молодёжного центра.

Чтобы стать волонтёром этого проекта, необходимо иметь желание, время, аккуратный и читабельный почерк, готовность к монотонной работе, внимательность и ответственность.

В свою очередь в качестве поощрения молодёжный центр предлагает проставление количества часов в волонтёрскую книжку, вручение благодарственных писем от администрации Пскова и молодёжного центра, а также получение опыта работы с военным архивом.

Для того чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить анкету или подать заявку на портале «Добро».

Помимо этого, все желающие могут увековечить воспоминания о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Для этого необходимо направить их истории, фотографии и документы на электронный адрес soldatypobedypskov@mail.ru. Также принести всё необходимое можно в библиотеку «Родник» (улица Труда, 20).