Жительница Себежского района лишилась более 500 тысяч после общения с мошенником

13:04, 04 февраля 2022, ПАИ

Жительница Себежского района лишилась более полумиллиона рублей после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 21 по 25 января 57-летней жительнице Себежского района звонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он предложил собеседнице свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на нее кредита. В итоге женщина поддалась на уловку злоумышленника и лишилась 578 тысяч рублей. Когда она убедилась, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка.