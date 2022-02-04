Цифровизация службы занятости – брифинг в медиацентре ПАИ

13:26, 04 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялся брифинг, посвященный цифровизации службы занятости. Гостьей медиацентра стала заместитель председателя комитета по труду и занятости Алена Трунова, которая поделилась планами модернизации региональных центров занятости и рассказала, какова ситуация с безработицей в Псковской области, кто может встать на учет в центр занятости и кого ждут работодатели.

Коэффициент 0,3

– Какова сегодня ситуация на рынке труда в Псковской области? Хотелось бы услышать данные о безработных в регионе: сколько стоит на учете, сколько трудоустроилось за год, больше это или меньше, чем в прошлом году? И по сравнению с другими регионами как выглядит Псковская область по уровню безработицы?

– Начнем с главного. Если говорить о ситуации на рынке труда, то по итогам 2021 года она характеризуется как более стабильная. Здесь важно отметить в сравнении с 2020 годом, что 2020 год был «ковидный», сложный, переходный, бизнесу и многим организациям было тяжело перестроиться. К сожалению, было большое количество сокращений, и людей, которые к нам обращались, тоже было большое количество. Если сравнить уровень безработицы на 1 января 2022 года с 1 января 2021-го, то он почти в четыре раза ниже, чем в начале 2021-го. Соответственно, В 2021 году мы отработали этот вопрос, ситуация стабилизировалась, уровень снизился: на 1 января 2022 года 2 427 человек стояли на учете в службе занятости и получили пособие по безработице.

Если смотреть в соотношении, то, конечно, есть дифференциация районов. У нас есть районы с наименьшим уровнем безработицы: приведу в пример Остров, Себеж, Пушкиногорский район, Палкинский, Невельский, Псковский, Печорский. Мы вывели средний региональный коэффициент безработицы, и вот в 17 районах он выше, чем средний региональный коэффициент. Максимальная безработица в Локне, Порхове и Красногородске.

Если смотреть на уровне Северо-Западного федерального округа, то у нас довольно хорошая ситуация. Мы можем посмотреть на коэффициент напряженности: например, в Псковской области коэффициент напряженности – это соотношение незанятых граждан, которые зарегистрированы у нас в службе, и вакансий, которые имеются: это 0,3. Мы на третьем уровне в СЗФО: это низкий коэффициент. Это значит, что у граждан, которые стоят на учете, есть большой выбор вакансий, нам есть что им предложить. Соответственно, во многих регионах нашего округа это выше, но если смотреть по стране, мы в пределах нормы, даже ниже средних показателей.

– Информация о трудоустройстве за год?

– В 2021 году нами были трудоустроены 6 294 гражданина – это 30 % от числа всех, кто к нам обратился. По различным причинам они снимаются с учета: кто-то сам находит работу, кто-то постоит определенное время, снимается и снова к нам приходит.

– Но 6 294 – это те, кто уже получил работу?

– Да.

Не только для безработных

– Какие сегодня существуют возможности поиска работы? Мы знаем, что с прошлого года действует единая цифровая платформа. Расскажите, в чем ее преимущества, какие сегодня есть возможности?

– Единая цифровая платформа «Работа в России» в нашей области внедрена с 1 января этого года. О чем речь? Раньше это был портал, где просто размещались вакансии и люди размещали свои резюме, а теперь мы оказываем государственные услуги через эту цифровую платформу. Там идет авторизация через «Госуслуги», и работа службы занятости теперь полностью завязана на этом портале. С 1 января мы как раз перевели две услуги на этот портал: это содействие соискателям в поиске подходящей работы и содействие работодателям в поиске работника.

– Как это работает?

– Человек авторизуется через «Госуслуги» на цифровой платформе. Здесь важно, что теперь нужно создавать резюме: если раньше человек обращался в службу занятости без резюме, просто давал свои паспортные данные, то теперь создает резюме, публикует его, и мы регистрируем заявление. После того как получили заявление, мы делаем работнику подбор вакансий. Не менее двух точно подбираем, но там смотрим в зависимости от района: мы прекрасно понимаем, что в каких-то районах нет такого количества вакансий, но, например, на сегодняшний день их будет меньше, а завтра мы обновляем эту информацию. Мы направляем гражданину эту информацию, и он рейтингует предложения. По первым нескольким предложениям, которые он отметил в рейтинге, мы уточняем с работодателем информацию и направляем его. Работник идет к работодателю, либо они созваниваются, проводят собеседование онлайн, и все это фиксируется на портале. По сути, мы являемся сейчас связующим звеном на портале между работником и работодателем, и у того и у другого появляется свой аккаунт, через который они осуществляют всю деятельность.

– Нужно ли сегодня безработному человеку обязательно идти в службу занятости, чтобы встать на учет?

– Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособия, нужно явиться. А чтобы отправить заявление на содействие в поиске работы без получения пособия и регистрации в качестве безработного, то не нужно являться: человек может получить услугу онлайн.

– Т. е. это необязательно могут быть безработные люди, да?

– Да. На самом деле это распространенное убеждение, что мы работаем только с безработными, но это не так. Люди, которые сейчас заняты, но желают что-то изменить в своей жизни, также могут к нам обратиться за услугами.

– Очень много дублирующих сайтов поиска работы. Как конкретно называется эта единая цифровая платформа?

– Единая цифровая платформа «Работа в России», по ссылке трудвсем.рф.

Все на портал!

– Есть ли статистика, каков средний уровень предлагаемой зарплаты по тем вакансиям в Псковской области, которые присутствуют на портале? И можете ли вы подтвердить стереотип, что высокооплачиваемые вакансии работодатели предпочитают не выставлять на этот портал, прибегая в большей степени к услугам хедхантеров?

– Если говорить о средней заработной плате, то у меня есть официальные данные: за ноябрь это 34 939 рублей. Большинство вакансий, конечно, выше минимального размера оплаты труда, встречаются абсолютно различные суммы. Я, например, периодически делаю подборку с хорошими вакансиями от 40 тысяч рублей, и это не составляет сложности – делать уникальную подборку еженедельно. Конечно, это в основном рабочие специальности. Даже если мы говорим о хорошей оплате труда, то это больше именно рабочие специальности.

Что касается предоставления нам вакансий, я допускаю вероятность, что не все до нас доходят, но это противоречит законодательству. И это уже совершенно другой вопрос, потому что по закону каждый работодатель обязан нам предоставлять информацию о своих вакансиях.

Что касается предоставления информации на единую цифровую платформу, теперь мы принимаем все вакансии через этот портал. Но пока есть некое послабление для работодателей, у которых средняя списочная численность сотрудников в 2021 году была ниже 25 человек: от них мы принимаем вакансии не только через портал, но и на бумажном носителе, т. е. сами заносим. Пока есть такое отступление от правил. Все, у кого больше 25 сотрудников, с 1 января выкладывают вакансии на портал.

– Как вы ведете работу с работодателями, чтобы они вам предоставляли эти вакансии? И почему им будет выгодно их размещать у вас, а не на коммерческих сайтах?

– Если говорить о том, каким образом мы это отрабатываем, естественно, в районах это делается проще, потому что там работодателей-доноров не так уж и много. Сложнее с Псковом и Великими Луками, потому что работодателей, у которых не такая уж и большая численность работников, много, и это уже в индивидуальном порядке отрабатывается.

Но я не зря затронула закон о занятости, потому что мы мониторим (и коммерческие площадки в том числе), где какие вакансии размещаются и почему их нет у нас. Соответственно, мы имеем право выявлять такие случаи и предпринимать дальнейшие действия.

– Это касается абсолютно всех работодателей?

– В принципе, все по закону обязаны давать нам свои вакансии. Это базовый фактор, база работников, и мы максимально стремимся к тому, чтобы именно к нам приходили люди за поиском работы.

Мы понимаем, что это сложная задача – привлечь работодателя с хорошими зарплатами и вакансиями и работников с высокой квалификацией. Иногда возникает замкнутый круг убеждений, когда работодатель считает, что у нас нет высококвалифицированных специалистов, поэтому нам не надо давать вакансию, а работники, соискатели думают, что мы не сможем им предложить хорошие вакансии, соответственно, к нам не обращаются. Но это не так, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но, конечно, в районах это сложнее, так что мы начинать будем все-таки с Пскова и Великих Лук.

– Каждый год в регионе появляются инвестиционные проекты, в которых заявляют от нескольких десятков до нескольких тысяч новых рабочих мест. Каким образом инвесторы взаимодействуют с комитетом? Отображаются ли эти вакансии у вас?

– Здесь у нас взаимодействие идет больше через комитет по экономике. Вакансии отображаются уже по факту, т. е. когда создается рабочее место, и тогда нам уже подают эти вакансии.

Сейчас мы, конечно, располагаем прогнозом потребности в кадрах, но речь идет не только об инвесторах: есть расчет, который мы делаем ежегодно. Если смотреть на прогноз потребности в 2022 году, я могу назвать цифру – это 1 825 человек, рабочих мест, которые потребуются. Но здесь идет речь, повторюсь, не только об инвесторах, это, скорее, о предприятиях, организациях, которые уже существуют в Псковской области.

После декрета

– У комитета есть федеральная программа переобучения. Думаю, что в Пскове довольно много женщин, которые длительное время пребывали в декрете. Психологически им трудно перестроиться, выйти снова на работу. Какие программы существуют для такой категории работников? Чем комитет им может помочь?

– Здесь и стоит сказать именно про обучение. В рамках нацпроекта «Демография» происходит переобучение по большому количеству специальностей, направлений, в основном дистанционно. Здесь важно отметить, что наша цель – последующее трудоустройство, соответственно, это будет обучение женщины в декрете в последний год декрета, чтобы она уже могла выйти и трудоустроиться.

В этом году такое важное изменение: все, кто желает переобучиться, проходят профориентационную консультацию, и наш сотрудник будет выдавать заключение, одобрит он переобучение или нет исходя из направления, которое выберет женщина, ее резюме и ситуации на рынке труда, какие вакансии имеются.

Человек, который хочет переобучиться, будет нацелен на два формата. Первый – это поиск с нашей помощью работы либо оформление самозанятости: это тоже допускается, чтобы не было случаев, когда мы обучаем – и потом человек точно так же остается безработным.

– А о самозанятых есть данные за этот год?

– Всего в 2021 году в регионе было 11 126 самозанятых, из них именно в 2021 году были зарегистрированы в качестве самозанятых 8 416 человек.

– Это очень большая цифра.

– Да, это сейчас набирает обороты.

– Большинство как раз за 2021 год стали самозанятыми.

– Да. Но это, конечно, история на стыке с экономикой, как, например, социальные контракты на стыке с соцзащитой.

– Я правильно понимаю, что система с переобучением мамочек поменялась? Насколько помню, раньше обязательным условием было, что ты идешь переучиваться с тем, что у тебя уже есть место, куда пойдешь работать. Это касалось профессий типа мастера по маникюру, сферы услуг. А сейчас, получается, необязательно?

– Нет, нам важно, чтобы у человека был потенциал трудоустройства. Но здесь, если есть куда пойти работать, – это скорее случай, когда человек сам ищет, куда он пойдет работать. Это приветствуется. Но у нас довольно большая база вакансий, и с точки зрения экономической нам важно и вакансии закрывать – не только людей трудоустраивать. Соответственно, переобучение способствует снижению дисбаланса на рынке труда. Мы переобучаем соискателей на те вакансии, которые требуются.

Пожелания и предложения

– Какие вакансии сейчас предлагаются на рынке в Псковской области и какую работу ищут? Где здесь есть дисбаланс?

– Если мы более обще возьмем, то это работники неквалифицированного труда, их очень большое количество.

– То есть необязательно иметь профессиональное образование?

– Да, у нас большое количество вакансий: это подсобные рабочие, грузчики, дворники, уборщики, разнорабочие. Довольно высокий спрос на рабочие профессии: это, например, слесари, электромонтажники, повара, швеи, трактористы.

– А здесь уже должна быть профессиональная подготовка.

– Да. Если смотреть на специалистов, служащих, то это, конечно, учителя, воспитатели, инженеры, ветеринарные врачи, военнослужащие.

– Это все требуется?

– Да, большая потребность. И естественно, во врачах-специалистах, медсестрах и фельдшерах остается довольно большая потребность. И здесь получается как? База вакансий большая, соискатели или безработные, которые встают на учет, зачастую не имеют высокой квалификации, высокого уровня образования, а еще и территориальный дисбаланс наблюдается, потому что, к сожалению, вакансии сосредоточены в городе Пскове, городе Великие Луки и на предприятиях.

Предприятиям, работодателям-донорам мы поставляем работников, но многие соискатели с низкой квалификацией проживают в сельской местности, и мы сейчас прорабатываем меры, как либо перераспределять трудовые потоки, либо повышать квалификацию соискателей.

Это межведомственный вопрос, потому что возникают сложности с расписанием автобусов, с доступностью, с жильем. Это большая тема, которая заточена не только на нас. Если бы было так просто найти сотрудникам вакансию, наверно, у нас не было бы этих сложностей.

– Какую же работу ищут сегодняшние соискатели в регионе? Что в основном хотят найти? Или людей больше волнует заработная плата?

– Людей больше волнует заработная плата, действительно, и здесь получается как? Есть кадры, которые не обладают высоким уровнем компетенций, но при этом хотят хороший уровень заработной платы. И мы думаем, как их подтянуть под это.

– Как долго могут стоять люди на учете в службе занятости и сколько сегодня составляет пособие?

– На учете в службе занятости можно хоть бессрочно стоять, но получать пособие можно не более полугода. И здесь такое ранжирование: минимальная сумма, которую можно получить, – это 1,5 тыс. рублей, максимальная сумма –12 792 рубля. Но если мы говорим о максимальной сумме, естественно, там много оговорок: нужно, чтобы в течение предыдущего года ты отработал не менее полугода, тогда можешь претендовать на 75 % от предыдущего уровня заработной платы, но не больше 12 тыс. в первые три месяца, т. е. даже максималку ты будешь получать только первые три месяца, в дальнейшем уже не более 5 тыс. рублей в следующие три месяца. Но, повторюсь, там очень много оговорок, расчетов, можно сказать, под каждую категорию чуть ли не своя формула.

– В регионе есть различные программы, о которых можно узнать через соцзащиту, т. е. можно стоять на учете, но при этом повышать свою квалификацию, проходить курсы, тоже можно получать денежные пособия и в дальнейшем трудоустраиваться.

– Да. Наша задача – переобучение, и здесь же важно понимать, что пособия – это временная мера, чтобы поддержать гражданина на пути к выходу из сложной ситуации (безработица – это очень сложная для любой семьи ситуация) и, естественно, в дальнейшем уже принимать меры для улучшения жизни. Как раз таки те же социальные контракты и направлены на это.

По принципу одного окна

– Что касается трудоустройства, есть ли положительная динамика по сравнению с предыдущим годом в процессе трудоустройства граждан? Вы сказали, что тех, кто стоит на учете, в четыре раза ниже.

– Да.

– Может быть, просто не встают на учет? Или им все-таки удается трудоустроиться? Ситуация с трудоустройством в регионе стала лучше за последний год?

– Конечно лучше! 2020 год был очень тяжелым, там было большое количество и сокращений, и безработицы, и к нам обращались. Статистика обратившихся в 2021 году ниже за счет того, что люди либо сохранили свои рабочие места, либо сами смогли быстрее трудоустроиться. Тоже к вопросу об убеждениях: далеко не каждый сразу к нам придет.

– Кто-то пытается сначала справиться собственными силами?

– Да.

– Что делать гражданам, у которых проблемы с выходом в интернет? Это касается поиска работы через сайт. Что вы посоветуете?

– Они могут обратиться в службу занятости. Здесь предусмотрен доступ для гражданина на гостевом компьютере, либо наш специалист его проконсультирует и поможет зайти, создать резюме, все посмотреть, разместить и т. д. Если на цифровую платформу вдруг не получается зайти, то гражданин оставляет свои данные как предпочитаемый вид связи: либо телефон, либо почту. И когда наш сотрудник делает подборку вакансий, он уже связывается с соискателем: обратите внимание, мы вам направили вакансии, зайдите либо приезжайте.

– Его могут зарегистрировать на портале и потом позвонить по телефону, если найдется вакансия?

– Да. Это процесс непростой для всех, и для граждан в том числе, потому что им может быть непонятно, почему теперь от них потребуется больше информации, почему нужно создавать резюме, почему недостаточно одного только паспорта, почему надо приезжать. В 2020 году, когда были сложные антиковидные меры, в службу занятости не приезжали, подтверждали личность по телефону и т. д. С 2021 года мы уже вернули это требование: нужно являться, вставать на учет по прописке и т. д.

В целом наши сотрудники полностью перестраиваются в этой работе. Теперь один сотрудник работает по принципу единого окна: к нему пришел человек, и он от и до его ведет. Раньше был первичный прием, повторный прием и т. д.

Мы перестраиваемся внутри, с точки зрения работы с системой, объяснения людям и работодателям, потому что работодатель (которому было, естественно, проще по факсу прислать бумагу и потом через месяц позвонить и сказать: «Да, кстати, там все актуально, оставляете») теперь тоже работает со своим личным кабинетом на нашей платформе, и, естественно, ему нужно самостоятельно актуализировать там информацию, заносить туда информацию, обращаться к нам за услугой. Но важно помнить, что именно работодатель заинтересован в том, чтобы найти людей. Мы ему в этом поможем.

– В заключение несколько слов о том, какие еще нововведения планируются в работе службы занятости в этом году.

– Это для нас действительно год изменений: это цифровая модернизация, о которой мы сказали, и еще в рамках нацпроекта идет в целом модернизация службы занятости, мы начинаем с отделения города Пскова и Псковского района. В рамках федерального проекта будет сделан ремонт в соответствии с федеральными стандартами, мы будем пересматривать оказание услуг в соответствии с федеральными рекомендациями, работать с персоналом, проводить обучение. Даже будет красивая форма у сотрудников. Мы будем делать полностью современный центр занятости. Я думаю, что где-то к осени вы уже зайдете и очень сильно удивитесь, что такой центр в нашей области.

– Где будут первые такие центры?

– Первый – это отделение по городу Пскову и Псковскому району. В этом году мы начинаем с него, оно будет образцовым.

– Но в дальнейшем так будет везде?

– Конечно, в дальнейшем мы будем работать над трансляцией опыта в районы.

– Я хочу поблагодарить вас за то, что пришли к нам, ответили на вопросы. Надеюсь видеть вас у нас чаще.

– С удовольствием.