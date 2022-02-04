Мастерицы из 16 районов к августу вышьют большую карту Псковской области

13:33, 04 февраля 2022, ПАИ

Мастерицы из 16 районов к августу вышьют большую карту Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Псковский областной центр народного творчества вместе с мастером декоративно-прикладного творчества Светланой Самариной запустил проект «Вышиваем Псковскую область». Мастерицы-вышивальщицы из 16 районов области примут участие в изготовлении панно, работа будет выполнена нитями мулине и бисером. Представят готовую работу в день образования Псковской области – 23 августа.

12 декабря, в День Конституции, в Псковском центре народного творчества прошла презентация проекта «Вышиваем Россию своими руками», где была представлена карта России, вышитая руками участниц проекта из разных уголков России. Куратором проекта Светланой Самариной были сшиты в единую композицию все «кусочки» карты, присланные мастерицами.