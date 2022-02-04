Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове

15:16, 04 февраля 2022, ПАИ

Областной ресурсный центр добровольчества ищет волонтёров для работы на горячих линиях поликлиник Пскова. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также требуются и автоволонтёры, которые окажут помощь терапевтическому звену, так как, учитывая число вызовов, у поликлиник не всегда хватает существующего автопарка.

«Кто желает внести вклад в борьбу с пандемией, напишите сообщение в группе «ВКонтакте» «Доброволец Псковской области», - призвал псковичей Михаил Ведерников.