Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

Областной ресурсный центр добровольчества ищет волонтёров для работы на горячих линиях поликлиник Пскова. Об этом на заседании оперштаба сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также требуются и автоволонтёры, которые окажут помощь терапевтическому звену, так как, учитывая число вызовов, у поликлиник не всегда хватает существующего автопарка.

«Кто желает внести вклад в борьбу с пандемией, напишите сообщение в группе «ВКонтакте» «Доброволец Псковской области», - призвал псковичей Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

04 февраля 2022

Дистанционное обучение в школах Пскова могут снова возобновить
04 февраля 2022

55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19
04 февраля 2022

В Псковской области будет продлен режим работы поликлиник
04 февраля 2022

Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области
04 февраля 2022

160 подростков привились от коронавируса в Псковской области
04 февраля 2022

К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область
04 февраля 2022

Псковские школьники выйдут с дистанционки 7 февраля, великолукские – 14 февраля
04 февраля 2022

Автоволонтёры и волонтёры для работы на горячих линиях поликлиник требуются в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...