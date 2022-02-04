Суд обязал снести самовольные постройки вблизи озера Долгое в Великолукском районе

14:08, 04 февраля 2022, ПАИ

Суд обязал снести незаконные постройки вблизи озера Долгое в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В Великолукский районный суд обратился с иском псковский природоохранный межрайонный прокурор. В границах Великолукского участкового лесничества, а также в водоохранной зоне и береговой полосе озера Долгое были выявлены самовольные постройки – железобетонный забор, две беседки и три пирса.

Судебное решение не было обжаловано и вступило в законную силу.