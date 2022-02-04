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Женская сборная России по хоккею одержала победу на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по хоккею победила в первом матче на Олимпийских играх 2022 года Швейцарию со счётом 5:2.

В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, один из голов забившая в ситуации «четыре на пять», ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Напомним, сборные России и Швейцарии выступают в одной группе с командами Канады, США и Финляндии. В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт 5 февраля, начало в 16:10 по московскому времени.

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