Псковская прокуратура проверила готовность арендаторов лесного фонда к пожароопасному сезону
Природоохранная прокуратура Псковской области организовала проведение проверок на предмет готовности арендаторов лесного фонда к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
К рейдам были привлечены специалисты лесничеств. В ходе проверок на складах хранения противопожарного инвентаря в Опочецком и Себежском районах выявлено отсутствие пожарного инструмента и техники, предусмотренных проектами освоения лесов, в том числе емкостей для доставки воды, дежурной спецодежды, воздуходувок, напорных пожарных рукавов, радиостанций.
В целях устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура внесла в адрес четырех арендаторов представления.
Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранного прокурора.