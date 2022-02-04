Псковская прокуратура проверила готовность арендаторов лесного фонда к пожароопасному сезону

14:11, 04 февраля 2022, ПАИ

Природоохранная прокуратура Псковской области организовала проведение проверок на предмет готовности арендаторов лесного фонда к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

К рейдам были привлечены специалисты лесничеств. В ходе проверок на складах хранения противопожарного инвентаря в Опочецком и Себежском районах выявлено отсутствие пожарного инструмента и техники, предусмотренных проектами освоения лесов, в том числе емкостей для доставки воды, дежурной спецодежды, воздуходувок, напорных пожарных рукавов, радиостанций.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура внесла в адрес четырех арендаторов представления.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранного прокурора.