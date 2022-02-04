В преддверии гололёда в Пскове проведут беседы с дорожниками

14:23, 04 февраля 2022, ПАИ

В ближайшие дни в Пскове ожидаются плюсовые температуры, переход через 0, что приведет к образованию скользкости. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

В связи с этим, по его словам, в преддверии выходных дней будут проведены беседы с подрядными организациями по вопросу устранения скользкости. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам и общественным пространствам города Пскова.