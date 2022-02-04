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Рекордное число компетенций представлено на региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Шестой открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в Псковской области с 7 по 11 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Испытания будут проходить по 28 компетенциям. Это рекордный показатель для региона. По ряду направлений соревнования в этом году будут организованы впервые. В их числе для юниоров: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Парикмахерское искусство». Участники взрослой категории впервые смогут попробовать свои силы сразу в 4 компетенциях: «Лечебная деятельность (Фельдшер)», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана труда». В основной возрастной категории впервые введено направление «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».

На рабочем пространстве чемпионата встретятся более 230 участников — студенты учреждений системы профессионального образования и школьники.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, чемпионат будет проводиться на разрозненных площадках на базе профессиональных образовательных учреждений с соблюдением полного комплекса противовирусных мероприятий. Так, участников примут Псковский агротехнический и политехнический колледжи, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Великолукские политехнический и медицинский колледжи, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Островский многопрофильный колледж. Конкурсные испытания пройдут на только в Пскове, но и в Великих Луках, Себежском, Островском, Опочецком районах.

Те, кто лучше всего справится с конкурсными испытаниями, будет представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях и в случае успеха в финале чемпионата.

На протяжении ряда лет молодежь региона принимала участие в финале Национального чемпионата, успешно справляясь с заданиями. Так, в прошлом году команда области получила медальон за профессионализм в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», бронзовую медаль за «Сити-фермерство» и серебряную медаль в компетенции «Спасательные работы — Юниоры».

WorldSkills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2017 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

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