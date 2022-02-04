Факты об «антисанитарии» в псковской школе №23 не подтвердились

14:37, 04 февраля 2022, ПАИ

В Пскове состоялась внеплановая проверка школы №23 в связи с жалобами местной жительницы в Instagram-аккаунте губернатора на нарушение санитарных норм в образовательном учреждении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Контрольные мероприятия инициировало городское управление образования. И. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный рассказал, что в состав комиссии вошли сотрудники профильных управлений города и комитета по образованию Псковской области, представители родительской общественности. Изложенные в обращении факты в ходе проверки не подтвердились.

Так, столовая образовательного учреждения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Меню для обучающихся находится в свободном доступе, размещено в столовой и на сайте образовательного учреждения. Посуда моется в посудомоечной машине с использованием моющих средств, разрешенных для детских образовательных учреждений. На момент проверки вся посуда, находящаяся в столовой, была чистой.

Осмотр обучающихся на педикулез проводят сотрудники Кожно-венерологического диспансера Псковской области. Случаев заболевания выявлено не было.

На каждом этаже и в столовой установлены рециркуляторы. Состояние туалетов удовлетворительное и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Администрация школы также предоставила комиссии акт проверки соблюдения «коронавирусного» указа губернатора, которую проводил комитет по образованию Псковской области. В ходе контроля нарушений также выявлено не было.

«Ни одна жалоба не остается без внимания, реагируем, проводим внеплановые проверки. Условия и организация обучения в школах регламентируются СанПиН. Мы внимательно следим за тем, чтобы во всех образовательных учреждениях соблюдались эти нормы», - подчеркнул Алексей Несмашный.