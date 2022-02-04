Внебольничных пневмоний стало больше в Псковской области

15:33, 04 февраля 2022, ПАИ

224 случая внебольничных пневмоний зафиксировано в Псковской области за неделю, рост составил 3,2%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления федеральной службы Роспотребнадзора Елена Припутенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Число ковидных пневмоний снизилось на 35,5% до 82 случаев. По словам Елены Припутенко, ситуация оценивается как напряженная, заболеваемость коронавирусом выросла на 44,3%, на текущей неделе тенденция к росту сохраняется. По мнению специалистов, рост связан с завозом нового штамма омикрон, который заразнее, чем дельта.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом также возросла, уточнила докладчик. Наибольший рост фиксируется среди детей и подростков от 0 до 17 лет.