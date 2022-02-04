К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область

15:41, 04 февраля 2022, ПАИ

К концу февраля омикрон на 100% поглотит Псковскую область, уверен директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института им. Пастера Арег Тотолян. Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба 4 февраля.

«Рост омикрона будет продолжаться, и в течение двух недель Петербург приблизится к 100% нового штамма в исследуемых образцах, то же касается Псковской области. Заболеваемость коронавирусом в Псковской области не такая высокая, как в Санкт-Петербурге. Прежде всего, у вас благоприятные условия за счёт меньшей плотности населения, а уровень заболеваемости напрямую зависит от этого», - отметил Тотолян.

Он напомнил, что 10% тестов псковичей с коронавирусом отправляются на исследование в институт Пастера. И если после Нового года доля омикрона составляла всего 15-18%, то к первой неделе февраля показатель достиг 80,5%. «Псковская область уверенно догоняет остальные регионы, Санкт-Петербург в первую очередь», - констатировал Арег Тотолян.