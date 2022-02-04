Новорожденного ребёнка госпитализировали с COVID-19 в Псковской области

15:44, 04 февраля 2022, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области госпитализированы с коронавирусом 44 ребёнка, один из них новорождённый. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, всего в Псковской области на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 находятся более 6 тысяч пациентов, 384 из них госпитализировали в больницу.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 76 947 человек, выздоровело 71 487 пациентов, умерло 1 457 человек.